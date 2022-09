Anticipazioni puntata 77 e 78 (prima parte) di Un altro domani di venerdì 16 settembre 2022

Prima di proporvi la trama, vi ricordiamo che lunedì prossimo Un altro domani andrà in onda alle 16,40 e poi, a partire da martedì 20 settembre, sempre alle 16,50. Nel presente, Julia ha paura di non riuscire a consegnare nei tempi previsti tutti i mobili che un negozio di Barcellona le ha ordinato, ma Sergio si offre come “manodopera” al fine di aiutarla a rispettare le scadenze.

A Rio Muni, dopo aver licenziato Carmen, Patricia le chiede di tornare al lavoro, grazie anche all’intervento di Angel. Dopo tutto quello che ha combinato Francisco, forse solo unendo le forze le due donne potranno mantenere in piedi la fabbrica. Carmen accetta la proposta ma Kiros non ne è entusiasta e si scontra un po’ con lei. Jonas riferisce a Patricia che i camion non trasportano solo legname ma anche dei bauli carichi di chissà quale merce. A quel punto, Patricia chiede spiegazioni a Francisco.