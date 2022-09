Anticipazioni puntata 72 e 73 (prima parte) di Un altro domani di venerdì 9 settembre 2022

La relazione tra Carmen e Kiros attraversa una fase problematica: lui si sente usato e finisce per sfogare la sua rabbia sul lavoro. Ventura fa pressing su Francisco e gli ricorda il suo debito. Julia cerca senza riuscirci di entrare in contatto con Sergio per condividere con lui la gravidanza, ma l’uomo sembra sparito e non risponde alle chiamate. Julia, comunque, preferisce riposarsi e lasciare la madre Diana a dirigere la bottega.

Dopo aver appreso che Julia aspetta un bambino, Tirso preferisce rimandare il discorso in sospeso con lei e decide di offrirle semplicemente il suo supporto come amico. Tale gesto preoccupa un po’ Elena, la quale a questo punto si convince che i sentimenti di Tirso sono più profondi di quanto lei stessa potesse pensare. Cloe sta ancora male per la fine della storia con Dani e medita di trasferirsi a Madrid per cercare di sistemare le cose, ma Maria appare alquanto critica nei suoi confronti.