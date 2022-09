Un Altro Domani: Alicia sotto il letto mentre Angel e Ines fanno l’amore! | Anticipazioni

Anticipazioni Un altro domani: Ines ha dei sospetti su Alicia (e fa bene!)

Fino a quando Alicia Utanares (Elena Gallardo) continuerà a fingere di voler aiutare Angel Godoy (Ivan Lapadula) e Ines Acevedo (Barbara Oteiza) a nascondere la loro relazione illecita senza destare alcun tipo di sospetto? In realtà, già dalle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la ragazza farà diversi passi falsi che innescheranno più di un sospetto nella moglie di Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia)…

Un Altro Domani, news: Alicia trova il capanno segreto di Ines e Angel

Come abbiamo già avuto occasione di anticipare in precedenza, Alicia continuerà a farsi vedere in compagnia di Angel nelle serate mondane per evitare che Ventura possa scoprire che il suo pupillo in realtà intrattiene una relazione con la moglie Ines.

Da un lato il Godoy si mostrerà dunque riconoscente nei riguardi della Utanares perché così potrà vedere la sua amata ogni volta che lo desidera; dall’altro la Acevedo non si fiderà ciecamente della propria sottoposta, dato che avrà come il sentore che Alicia non le stia raccontando tutta la verità sui suoi sentimenti.

Tali sensazioni in un certo senso corrisponderanno alla realtà, visto che Alicia sarà letteralmente ossessionata da Angel, tant’è che racconterà ala pettegola Linda (Esperanza Guardado) diverse menzogne su come starà proseguendo la sua conoscenza con il figlio di Patricia Godoy (Silvia Acosta).

Il peggio si verificherà però quando la fanciulla riuscirà a scovare il capanno dove i due amanti sono soliti incontrarsi per dare sfogo alla loro passione…

Un Altro Domani, spoiler: Alicia si nasconde sotto il letto mentre Ines e Angel fanno l’amore!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Alicia arriverà sul posto poco prima di Angel e Ines, tant’è che si troverà costretta a nascondersi sotto il letto per non farsi scoprire, ciò proprio quando la coppia comincerà a fare l’amore! Appena i due si addormenteranno, Alicia sgattaiolerà via dal capanno, ma la Acevedo si accorgerà di qualcosa e darà subito l’allarme al Godoy, il quale però minimizzerà tutto quanto.

Comunque sia, Ines si farà prendere ancora di più dal dubbio quando vedrà che nella stanza c’è un libro capovolto (un errore che Alicia è solita fare quando sistema i libri al lavoro). Tale sospetto farà però sorridere Angel, che inviterà la sua “amata” a stare tranquilla, sottolineando che potrebbero essere stati loro a capovolgerlo per errore.

Un Altro Domani, trame: Ines è sempre più sospettosa di Alicia

Nonostante l’invito di Angel a mantenere la calma, Ines non potrà fare a meno di notare tutti gli atteggiamenti insoliti della sua assistente, soprattutto quando troverà tra le sue cose un paio di orecchini che le appartengono (sono gli stessi che la ragazza le avrà sottratto quando sarà andata a casa sua, apparentemente per trovare Angel in modo da mantenere viva la pantomima con Ventura).

Ovviamente, Ines affronterà subito Alicia per chiederle per quale motivo i suoi orecchini fossero nella sua borsa, ma la fanciulla saprà cavarsela spiegandole di averli trovati per terra nella libreria e che glieli avrebbe restituiti quel pomeriggio stesso. Insomma, le bugie della Utanares continueranno, ma Ines sarà vicinissima a scoprire la verità…