Spoiler Un altro domani: Alicia dà un perfido consiglio a Ventura…

Non sarà soltanto la possibile menopausa a preoccupare Ines Acevedo (Barbara Oteiza) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. La donna dovrà infatti guardarsi le spalle anche dall’assistente Alicia Utanares (Barbara Oteiza), che metterà in moto un terribile piano per separarla per sempre dal suo amato Angel Godoy (Ivan Lapadula). Una macchinazione nella quale Alicia cercherà di coinvolgere anche Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia)…

Un Altro Domani, news: Ines e il grande “imbroglio” ad Angel

La trama prenderà il via nel momento in cui Ines si mostrerà preoccupata per l’avanzamento professionale di Angel, il quale verrà promosso da Ventura dopo una serie di “prove” (consistenti persino in un finto sequestro) che supererà senza alcun tipo di intoppo. Nonostante la promessa di licenziarsi per evitare di finire nei giri sporchi del Velez de Guevara, il Godoy si lascerà affascinare dal suo nuovo impiego, tant’è che deciderà di restare al servizio del marito di Ines.

A quel punto, Ines non saprà come fare per convincere il giovane amante a desistere e l’occasione sembrerà presentarsi davanti a lei quando il consorte scoprirà che gli è stata rubata un’ingente quantità di denaro dalla sua stessa casa. Ines verrà accusata dell’ammanco da Ventura, ma poi rigetterà tutte le colpe su Angel per convincere il consorte a licenziarlo. Partendo da questi presupposti, Alicia ci metterà presto lo zampino…

Un Altro Domani, trame: Alicia trova i soldi rubati a Ventura

Eh sì: da un lato Ventura si preparerà a licenziare Angel ma non potrà andare avanti col suo proposito poiché proprio in quegli attimi Ines perderà i sensi a causa del presunto sopraggiungere della menopausa; dall’altro Alicia scoprirà proprio dal Godoy che il suo “capo” ce l’aveva con lui per un presunto furto del quale intendeva accusarlo.

In cerca di una soluzione per guadagnarsi la fiducia di Angel, che vorrà tenere tutto per sé strappandolo dalle attenzioni dell’amante segreta Ines, Alicia penserà quindi di trascorrere tutto il pomeriggio nella libreria per decidere al meglio il da farsi. Durante le pulizie del locale, la Utanares si imbatterà in una cassetta di latta, che conterrà al suo interno la cifra che è stata rubata a Ventura. La ragazza non ci metterà così molto a capire che la ladra è proprio Ines!

Un Altro Domani, spoiler: Alicia consiglia a Ventura di far ricoverare Ines in un sanatorio

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che Alicia si rivolgerà subito a Ventura per riconsegnargli i soldi, dicendogli chiaramente che è stata Ines a sottrarglieli. Come facilmente prevedibile, l’uomo andrà su tutte le furie perché, almeno inizialmente, non tenderà a credere alle parole della Utanares e si domanderà se in realtà sia stata lei a rubare il denaro.

In ogni caso, Alicia riuscirà a difendersi in fretta e, riportando alla mente di Ventura lo strano malessere della moglie, suggerirà che forse è arrivato per Ines il momento di prendersi un po’ di riposo e di “isolamento”, dato anche lo strano furto di cui si è macchiata. Insomma, Alicia suggerirà a Ventura di far ricoverare Ines in una struttura sanitaria, un’idea che il cattivo sembrerà accogliere di buon grado…