Spoiler Un altro domani: il presunto tradimento di Angel

Ogni promozione lavorativa ha il suo prezzo da pagare, soprattutto se è arrivata in seguito ad una forte “raccomandazione” materna. È ciò che accadrà ad Angel Godoy (Ivan Lapadula) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. A causa di un commento di troppo dell’astuta Alicia Utanares (Elena Gallardo), la libraia Ines Acevedo (Barbara Oteiza) crederà infatti di essere stata tradita dal suo giovane amante…

Un Altro Domani, news: Patricia esorta Ventura a dare una promozione ad Angel

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui, durante un teso faccia a faccia, la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) chiederà a Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) di favorire l’ascesa di Angel nella sua azienda di tabacco, esattamente come sta facendo lei nei riguardi di Victor (Jon Lopez) nella fabbrica che condivide con Francisco Villanueva (Sebastian Haro).

Dopo un’iniziale riluttanza, anche perché il giovane sarà sul punto di lasciare nuovamente il lavoro per concentrarsi sugli studi diplomatici, Ventura deciderà di assecondare la richiesta di Patricia, tant’è che promuoverà Victor e gli darà un ruolo di rilievo come agente diretto di vendita in grado di stipulare importanti affari con i suoi clienti. La promozione non piacerà però affatto a Ines, convinta che prima o poi il marito finirà per invischiare il Godoy in qualcosa di torbido…

Un Altro Domani, trame: Angel ha tradito Ines con Keshia?

Le prime avvisaglie non tarderanno ad arrivare: da un lato Angel persisterà con l’idea di accettare l’incarico che Ventura gli ha offerto (nonostante la forte opposizione di Ines), dall’altro la situazione si complicherà quando Ventura porterà il suo pupillo ad un riunione di industriali tra soli uomini e gli presenterà Keshia, un’attraente prostituta.

A quel punto, Ventura dirà ad Angel che per trasformarsi in un vero uomo è giusto che esplori i “divertimenti da adulto” e lo obbligherà a trascorrere del tempo con Keshia. Cosa che effettivamente avverrà ma non sarà per niente chiaro se alla fine il Godoy sia stato davvero con la “cortigiana” (anche se quest’ultima lo farà credere al Velez de Guevara).

Un Altro Domani, spoiler: Ines crede che Angel l’abbia tradita

Ovviamente, Angel non farà menzione ad Ines della particolare serata. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Alicia apprenderà dalla pettegola Linda Grisel (Esperanza Guardado) che cosa accade davvero alle feste organizzate da Ventura e non mancherà di mettere la pulce nell’orecchio ad Ines.

Come facilmente prevedibile, Ines riterrà dunque di essere stata tradita da Angel ed arriverà a schiaffeggiarlo. In tal senso, c’è però da dire che il Godoy assicurerà alla Acevedo di non aver fatto l’amore con Keshia e la esorterà ad andare da lei per togliersi qualsiasi tipo di dubbio. Dove starà la verità? E, soprattutto, Ines ascolterà il consiglio di Angel?