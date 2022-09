La scoperta di Patricia Godoy a Un altro domani

Una scoperta su Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) darà modo alla dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) di fare la sua mossa. Il tutto avverrà tra qualche settimana, nel corso delle prossime puntate italiane di Un Altro Domani.

Un Altro Domani, news: Patricia fa una scoperta sulla fabbrica

La storyline raggiungerà il suo culmine quando Patricia convincerà Francisco Villanueva (Sebastian Haro) a prendersi un periodo di pausa dalla fabbrica. A quel punto, visto che si farà passare anche le azioni che sarebbero spettate a Carmen (Amparo Pinero), la Godoy avrà la maggioranza dell’azienda, tant’è che vorrà cercare di far quadrare ad ogni costo i conti della stessa.

Proprio per questo, Patricia diventerà sospettosa nel momento in cui Francisco ha deciso di dare a Ventura il consenso di far trasportare dai loro camion alcuni bauli, dei quali però non conoscerà il contenuto.

Come prima cosa, Patricia penserà quindi di assumere Jonas, a cui darà l’incarico di scoprire che cosa caricano alcuni uomini di colore, ogni notte, sui camion per conto di Ventura. Inizialmente, il brutto ceffo accetterà l’incarico, salvo poi cercare di tirarsi indietro quando avrà la certezza che gli scagnozzi di Velez de Guevara sono armati. La Godoy si manterrà però ferma sulla sua posizione e gli ordinerà di andare avanti, nonostante il pericolo che corre…

Un Altro Domani, trame: Jonas viene ucciso mentre Mabalé…

Ed effettivamente ci scapperà presto il morto. Possiamo infatti anticiparvi che Jonas verrà ritrovato impiccato nella strada principale di Rio Muni, cosa che darà modo a Patricia di capire che il suo sottoposto è stato ucciso a causa delle sue compromettenti investigazioni.

Anche in questo caso, la cattivona non vorrà rassegnarsi e chiederà a Mabalé (Boré Buika) di svolgere la stessa mansione del defunto, passando al ricatto quando l’operaio vorrà tirarsi indietro.

Nel giro di poco tempo, anche Mabalé rischierà la vita, visto che verrà sorpreso in compagnia di Kiros (Ivan Mendes) da alcuni uomini durante il rifornimento, ma per fortuna l’africano convincerà il criminale a non sparare contro di loro facendo leva sul loro rapporto pregresso – visto che lo conoscerà – e promettendogli di non fare menzione a nessuno di quanto visto.

Un Altro Domani, spoiler: Patricia scopre qualcosa su Ventura

Col trascorrere delle giornate, anche se avrà corso un enorme rischio, Mabalé vorrà vederci chiaro su tutta la questione, anche se non renderà partecipe Patricia dei suoi progressi. In ogni caso, possiamo anticiparvi che, alla fine, tutte e due si ritroveranno a rovistare insieme tra i bauli del Ventura e scopriranno che quest’ultimo sta utilizzando la fabbrica per commercio illegali di armi da fuoco, ciò perché troveranno un contenitore pieno zeppo di fucili!

A quel punto, la dark lady avrà modo di parlare francamente con il Ventura al fine di fargli sapere che d’ora in poi dovrà trattare con lei e non Francisco se vuole portare avanti la cosa. Inutile dire che la risposta del Velez de Guevara non tarderà a farsi attendere, ma non sarà proprio quella che la Godoy si aspetta….