Spoiler Un altro domani: Elena da licenziare? Julia resiste ma…

Nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana, l’atteggiamento sbadato di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) creerà un nuovo problema da risolvere nella bottega di mobili. La donna si dimenticherà infatti di pagare le assicurazioni dei propri dipendenti, motivo per il quale riceverà una multa salatissima che non potrà pagare. In cerca di una soluzione per evitare la bancarotta, Julia verrà quindi posta davanti a una proposta shock: licenziare o meno l’amica e sottoposta Elena Prieto (Aida de la Cruz)…

Un Altro Domani, news: Julia torna con Sergio e lo converte nel suo socio

Le prime avvisaglie della storyline si avranno quando, nonostante il divorzio appena siglato con tanto di festeggiamenti, Julia deciderà di ritornare con il marito Sergio Cuevas (Miguel Brocca), visto che entrambi non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione che sentono. Dopo ciò, la Infante chiederà all’uomo di convivere insieme a lei a Robledillo, una proposta che verrà immediatamente accettata da Sergio con tanto di benedizione da parte della suocera Diana (Cristina de Inza).

Col trascorrere delle giornate, l’intesa sempre più concreta tra Julia e Sergio sfocerà in una proposta di lavoro, dato che lei chiederà a lui di lavorare nella bottega affinché possa aiutarla nella parte finanziaria della stessa, considerando il fatto che Cloe (Gloria Ortega) non è in grado di occuparsene da sola. E proprio qui sorgeranno i primi problemi…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio e Diana propongono a Julia di licenziare Elena

Eh sì: a causa di una dimenticanza, o più probabilmente di una procedura on line che non sarà riuscita a completare nella maniera corretta, Julia riceverà una multa di 15.000 euro per non aver pagato le assicurazioni dei propri dipendenti. Neanche a dirlo, la Infante non si capaciterà di come abbia potuto commettere un errore simile e, dopo essersi scusata con tutti quanti, prometterà ai lavoratori che troverà una soluzione indolore per uscire dal problema che lei stessa ha creato.

Una volta che saranno passati alcuni giorni, Julia non risolverà un bel niente, tant’è che sia Diana e sia Sergio le faranno presente che l’unico modo per evitare il fallimento è quello di diminuire i costi attraverso il licenziamento del dipendente pagato maggiormente, ossia Elena!!! Un’ipotesi che la Infante non intenderà minimamente prendere in considerazione, dato anche il suo legame di stima e di amicizia con la Prieto.

Un Altro Domani, trame: la “soluzione” di Julia non piace ad Elena

Per evitare di mandare a casa Elena, Julia penserà quindi di ridurre le giornate di lavoro, e di conseguenza il salario, di Cloe, Maria (Kenai White), Ribero (Mario Garcia) e della stessa Elena proprio per evitare di incorrere nel licenziamento della donna, nonostante il parere fortemente contrario di Sergio e Diana.

Ua decisione che non piacerà nemmeno alla stessa Prieto. Inconsapevole del fatto che l’altra opzione sul tavolo era quella di lasciarla senza lavoro, Elena si porrà a muso duro con Julia e sarà sul piede di guerra perché non potrà permettersi una diminuzione del suo stipendio…