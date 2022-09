Un altro domani, cast: chi è Elena Gallardo (Alicia Utanares)

Un altro domani: conosciamo l’attrice che interpreta Alicia (Elena Gallardo)

Parliamo oggi di Alicia Utanares, tra i protagonisti della soap opera spagnola Un altro domani. La donna, che lavora come commessa nella libreria di Ines Acevedo, è infatti al centro di un intricato triangolo amoroso completato dalla sua datrice di lavoro e dal collega Angel Godoy, al quale è stata legata sentimentalmente fino a quando il giovane non ha deciso di troncare la relazione essendo ancora innamorato della Acevedo. Una questione spinosa che porterà a diversi avvenimenti spiacevoli nel corso delle puntate future della telenovela….

A interpretare Alicia Utanares è la giovanissima attrice e modella spagnola Elena Gallardo, nata a Madrid il 19 gennaio del 2000.

La carriera di Elena Gallardo, Alicia in Un altro domani

La carriera artistica di Elena inizia prestissimo, a soli quattordici anni, quando viene iscritta dai genitori a un corso di teatro musicale che le permette di fare le prime esperienze in alcuni musical organizzati da compagnie locali. Alla passione per la musica, accompagna in seguito quella per la musica e la recitazione, raggiungendo grandi traguardi in tutte le discipline.

Nel 2018, a soli diciotto anni, la Gallardo fa il suo esordio sul piccolo schermo grazie alla serie tv El Continental, dove presta il volto al personaggio di Belice. Qualche mese più tardi è invece impegnata nel cortometraggio Belice, diretta dal maestro Víctor Zurita Llarena. Sempre nello stesso anno entra a far parte del cast fisso della fiction La otra Miranda, mentre nel 2021 viene scritturata da RTVE per dare vita ad Alicia Utanares nella telenovela Dos vidas, ora in onda in Italia con il titolo Un altro domani.