Un posto al sole: il saluto di Agnese Lorenzini (Susanna) su Instagram

Puntuale e atteso, è arrivato su Instagram il post di congedo da Un posto al sole di Agnese Lorenzini, la giovane attrice che per sei anni ha interpretato il personaggio di Susanna Picardi. Susanna è uscita di scena in un modo davvero tragico nella puntata del 2 settembre e il pubblico è rimasto assai colpito da questa svolta.

Anche se in molti avevano già capito come potesse andare a finire la storia, la narrazione fino all’ultimo ha proposto ai telespettatori degli elementi in grado di mantenere viva l’incertezza e la suspence, ciò sino al commovente finale a cui abbiamo assistito venerdì. Ecco quello che ha scritto la Lorenzini sui social:

Questo post lo vorrei dedicare a tutta quella parte di questa grande famiglia che di solito non vedete, quella strabiliante macchina da guerra che ogni giorno da 26 anni porta Un Posto Al Sole dentro le vostre case: sono dietro la macchina da presa, reggono l’asta del microfono, montano insieme il girato, scelgono le musiche, illuminano il set, stanno dietro una scrivania o ore al telefono per coordinare i nostri spostamenti, le nostre convocazioni, organizzano i nostri pasti, scelgono i nostri vestiti, curano il nostro aspetto… E la lista è ancora lunghissima. A loro vorrei dire pubblicamente GRAZIE perché tutte le fantastiche cose che vi ho sopra elencate, le fanno con costanza da moltissimi anni e in sei anni di vita su quel set vi posso assicurare che hanno anche il tempo di farti fare una risata, chiederti se vuoi un caffè e raccontarti pezzi della loro vita, di Napoli e di storia del cinema. Lo dedico anche, naturalmente, a tutti i miei colleghi e in particolare a Luca Turco, perché è stato al mio fianco ed è cresciuto insieme a me letteralmente dal primo all’ultimo momento e a Gennaro De Simone. Sono stati la mia famiglia “per finta” e voglio loro un mondo di bene. Ed infine lo dedico a ciascuno di voi, che ogni sera ci amate o ci odiate, vi arrabbiate, vi disperate, vi infastidite. Siete un pubblico estremamente vivo e partecipe, e senza la vostra passione Un posto al sole non potrebbe esistere. Vi ringrazio per avermi inondato di affetto, soprattutto in queste ultime puntate. Ho cercato di rispondere a tutti i vostri messaggi di stima, di in bocca al lupo per la mia carriera… Ma siete davvero tantissimi quindi affido la mia gratitudine a questo post, sperando ne arrivi almeno un po’.

Con la morte di Susanna si è concluso anche il particolare “disallineamento” che c’è stato negli ultimi episodi di Upas, che per cinque puntate ha ripercorso le drammatiche fasi che hanno portato all’uscita della novella moglie di Niko Poggi (Luca Turco). Da ora in poi, le varie scene della soap riprenderanno a svolgersi a livello temporale nella stessa giornata della messa in onda, così com’è sempre stato (tranne nel periodo immediatamente successivo alla prima fase della pandemia da Covid-19).