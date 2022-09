Un posto al sole, anticipazioni 20 settembre 2022: Viola tornerà a insegnare?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 20 settembre 2022

Martedì 20 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone le indagini della Polizia, un dubbio atroce e una decisione.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

I residenti di Palazzo Palladini si mostrano solidali e preoccupati per quanto successo a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Intanto la polizia cerca di capire chi possa odiare Ferri e la Giordano così tanto da volerli uccidere. Quando le si prospetta la chance di tornare al lavoro nella scuola di Bianca come supplente annuale, Viola (Ilenia Lazzarin) manifesta dei dubbi. Mariella (Antonella Prisco) – dopo l’equivoco con Castrese (Peppe Romano) – prende una decisione per essere d’aiuto a Salvatore (Cosimo Alberti).