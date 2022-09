Un posto al sole, anticipazioni 5 settembre 2022: Niko pronto a tutto per Jimmy!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 5 settembre 2022

Lunedì 5 settembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ragazzo pronto a tutto, ore di ulteriore apprensione e una giovane donna decisa a scoprire la verità.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Le famiglie di Palazzo Palladini sono ancora molto turbate per via degli avvenimenti che hanno stravolto le loro esistenze. E per la famiglia Giordano, in particolare, sono ore di apprensione in ospedale. Niko (Luca Turco), intanto, farebbe di tutto pur di proteggere il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) da nuove sofferenze. Nonostante Castrese (Peppe Romano) ed Espedito (Antonio Conte) tentino quasi di insabbiare la gravità dell’intossicazione delle bufale, Speranza (Maria Sole Di Maio) intende scoprire tutta la verità.