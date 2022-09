Un nuovo sorprendente caso nelle prossime puntate di Un posto al sole

Pian piano, dopo alcuni mesi quasi monopolizzati da una storyline che ha portato al finale tragico che tutti conosciamo, Un posto al sole torna a proporre trame di taglio differente, tra cui un’evidente prospettiva di battaglia legale tra Niko Poggi (Luca Turco) e Micaela Cirillo (Gina Amarante). Ma ci sono nuove sorprese all’orizzonte e quindi non provate neanche a rilassarvi, perché non ce ne sarà la possibilità!

Eh sì. In questo momento non se ne ha ancora sentore, ma tra pochissimo tempo (questione di giorni!) i fan di Upas si ritroveranno improvvisamente immersi in un’atmosfera quasi da film poliziesco, con un sorprendente caso che la polizia dovrà tentare di risolvere. E il caso, ve lo anticipiamo, è davvero eclatante perché qualcuno rischierà di restarci secco! Chi è in pericolo? E chi sarà il colpevole?

Spoiler Un posto al sole: nuove emozioni forti in arrivo!

La soap partenopea di Rai 3 sceglie dunque ancora una volta di puntare su emozioni forti, cosa che – a dirla tutta – non ci dispiace affatto. In attesa di assistere a questo nuovo mistero, comunque, le altre vicende non smetteranno di proporci numerosi colpi di scena.

Parliamo soprattutto della storia di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi): come già sapete se avete letto i nostri precedenti post, il Cammarota junior riuscirà alla fine a trovare la sua amata a Capo Verde, scoprendo però che ancora una volta la giovane Petrone è ricaduta nella cocaina…