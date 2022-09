Una vita, anticipazioni dall’11 al 17 settembre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 11 a sabato 17 settembre 2022:

Servante e Jacinto cercano di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel racconta a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare ed è rimasto accidentalmente vittima delle pressioni di un collega. Su ordine di Aurelio, Marcelo droga il tè di Genoveva con un potente sonnifero, in modo che la donna non possa incontrare la mammana e abortire.

Al ballo della pensione Buena Noche, il charleston di Azucena e della sua compagna di danza riscuote successo, ma la festa viene interrotta da un tentativo di furto, durante il quale Guillermo si distingue per il suo coraggio e Angel per la sua codardia. Fidel rivela a Ramon che il rapimento di Leonardo potrebbe ritorcersi contro di loro e contribuire alla scarcerazione di Fausto Salazar. Genoveva capitola di fronte alle minacce di Aurelio e rinuncia ad abortire.

Ignacio viene minacciato da Aurelio per avere aiutato Genoveva nel suo tentativo di aborto. David chiede aiuto a un giornalista, Jorge Gaztelu, perché sveli i piani di Aurelio per il quartiere sul suo giornale. Azucena confessa a Valeria il suo interesse per Guillermo.

Genoveva consegna un messaggio a Valeria, in cui la informa che Rodrigo è sotto la custodia di Aurelio. Intanto, Marcelo cerca di convincere Rodrigo a rivelare la formula, ma lui non ha intenzione di cedere. Lolita vede Felipe e Dori baciarsi ed è molto infastidita. Ignacio e Alodia discutono di nuovo e lui la accusa di essere all’antica.

Una vita, spoiler: Aurelio sequestra Rodrigo

Hortensia inventa un nuovo modo per pulire i pavimenti senza doversi inginocchiare a terra; quando Liberto ne parla con gli altri signori di Acacias, questi gli consigliano di brevettare l’invenzione. Azucena si rifiuta di rivedere Angel e sua madre la mette in punizione.

David racconta a Valeria di avere parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo. Aurelio corrompe il giornalista Gaztelu: gli chiede di tacere sulla faccenda di Rodrigo e di scrivere invece un articolo sull’utilità dei laboratori Quesada. Nel frattempo, viene pubblicata la notizia che Fausto potrebbe essere rilasciato e Ramon ha una crisi di nervi davanti a Lolita. Dori chiede scusa a Lolita per averle tenuto nascosta la storia con Felipe.

Il “manico pulitore” viene brevettato e Liberto invita a cena Pascual per ringraziarlo dell’aiuto. Alodia chiede ad Azucena di insegnarle a ballare il Charleston. Dopo avere visto la totale incapacità della ragazza, Azucena si arrende e interviene Casilda, che offre ad Alodia il suo aiuto. Gli abitanti di Acacias organizzano la manifestazione contro i laboratori Quesada.

Liberto invita a cena Pascual e la serata si rivela più piacevole del previsto, tanto che Hortensia e Pascual depongono le armi. Felipe invita a casa Lolita per parlarle del suo amore per Dori ma, una volta andata via Lolita, Dori sembra fare marcia indietro e rifiuta l’invito di Felipe di tornare a vivere da lui. La notizia della liberazione di Fausto arriva sui giornali provocando la reazione di Ramon, Lolita e dei domestici.

Nonostante le torture, Rodrigo rifiuta di consegnare ad Aurelio la formula del gas nervino, ma Aurelio ha ancora un asso nella manica. Azucena comunica ad Angel che non vuole più vederlo. Gli abitanti di Acacias preparano la manifestazione contro i laboratori Quesada.