Una vita, anticipazioni 17 settembre 2022: Azucena manda Angel a quel paese!

Anticipazioni puntata 1454 di Una vita di sabato 17 settembre 2022

Liberto invita a cena Pascual: la serata scorre piacevole e per l’occasione Hortensia e Pascual depongono le armi. Felipe invita a casa Lolita e le parla del suo sentimento per Dori ma, una volta andata via l’ospite, Dori indietreggia e rifiuta l’invito di Felipe di tornare a vivere da lui. La notizia della liberazione di Fausto giunge sui giornali e ciò provoca la reazione di Ramon, Lolita e dei domestici.

Nonostante le torture subite, Rodrigo si rifiuta di dare ad Aurelio la formula del gas nervino, ma il Quesada ha ancora un asso nella manica. Azucena dice ad Angel che non intende più avere a che fare con lui. Gli abitanti di Acacias organizzano la manifestazione contro i laboratori Quesada.