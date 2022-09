Una vita, anticipazioni 20 e 21 settembre 2022: Valeria minacciata da Aurelio, Rodrigo cede!

Anticipazioni puntata 1455 di Una vita di martedì 20 e mercoledì 21 settembre 2022

Aurelio è sempre più al limite: porta Valeria da Rodrigo e minaccia quest’ultimo di uccidere la donna, se lui non gli svelerà la formula. Rodrigo, intimorito, cede; così Valeria viene rilasciata e, davanti a questa dimostrazione d’amore e sentendosi in debito, decide che fuggirà con il marito non appena sarà nuovamente libera. I vicini di Acacias – coordinati da David – marciano per manifestare contro i laboratori Quesada. Intanto Liberto chiede a Hortensia di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione.

Felipe capisce che Fausto potrebbe essere rilasciato e cade nuovamente in crisi. Azucena decide di rivelare a Guillermo che non sta più frequentando Angel. Fidel giunge a casa di Ramon Palacios per festeggiare la vendetta su Fausto, ma lo stesso Ramon appare piuttosto turbato dai sensi di colpa…