Una vita, anticipazioni 24 e 26 settembre 2022: Felipe e Dori, la storia è ufficiale ma…

Anticipazioni puntata 1458 di Una vita di sabato 24 e lunedì 26 settembre 2022

Dori sembra avere la necessità di rivelare qualcosa a Felipe, ma poi arretra e dice semplicemente di sentirsi a disagio per via delle malelingue. Il legale chiama gli amici e ufficializza la loro storia, ma lei non pare essere tranquilla. Angel vuole riconquistare Azucena ma, quando lei lo respinge, inizia a insultarla. Anche Guillermo si reca dalla ragazza per convincerla che il bacio con Claudia era un imbroglio, ma lei lo caccia!

Tramite alcune fotografie, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali e lo obbliga a sostenerlo sul suo giornale. David propone invano al giornalista di vendicarsi svelando gli altarini di Quesada. Ignacio, che è rimasto solo in casa, dà appuntamento alla sua amante per il giorno dopo. Ad Acacias arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta duramente le sorelle Rubio; in difesa di queste ultime interviene però Pascual.