Una vita, anticipazioni 3 e 4 settembre 2022: Genoveva fa portare via Rodrigo

Anticipazioni puntata 1447 di Una vita di sabato 3 e domenica 4 settembre 2022

Valeria e David intendono scappare insieme negli Stati Uniti, ma David sembra desistere quando incontra Aurelio insieme al suo sicario e torna a offrirgli i suoi servigi. Liberto e Hortensia hanno un’aspra discussione per via della mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual. Angel ha invitato Azucena all’opera nel palco privato che la sua famiglia possiede al Teatro Real, cosa che fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo ritengono che Genoveva sia incinta, ma la Salmeron non accetta l’idea di stare attraversando una gravidanza.

Nel corso di un confronto tra Valeria e Rodrigo irrompe all’improvviso Genoveva, che fa portare via l’uomo e minaccia Valeria di vendicarsi su David se suo marito non le svelerà la formula del gas tossico. Hortensia vuole a tutti i costi trasformare in un vigneto i terreni di Burgos, in modo da avviare un’impresa vinicola. Ramon ordina a Fidel di allontanarsi da Lolita per non metterla in pericolo…