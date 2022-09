Una vita, anticipazioni dal 3 all’8 ottobre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 3 a sabato 8 ottobre 2022:

Tutto è pronto a casa Rubio per ospitare i Sacristan. Durante il pranzo, Guillermo chiederà a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena. Ma al pranzo si presentano solo Inma e il nipote, senza Pascual, e Hortensia ne è alquanto contrariata.

Aurelio chiede a Rodrigo di aiutare i chimici a realizzare il gas; in cambio, lui farà fuori David, in modo che non sia più di ostacolo tra lui e Valeria. In seguito, ricatta Ramón dicendogli che è a conoscenza della sua attività con Fidel e che, se non uccideranno David, rivelerà tutto alla stampa. Felipe chiede a Dori spiegazioni, ma lei non riesce a dirgli la verità.

Hortensia incontra Pascual e gli chiede arrabbiata spiegazioni sulla sua assenza alla cena. L’uomo rimane sorpreso dalla sua reazione e racconta a Liberto della scenata. Genoveva fa una proposta in segreto a Rodrigo e lui accetta. Più tardi, la donna riceve una telefonata misteriosa da Bilbao e sembra preoccupata.

Una vita, spoiler: Azucena fa pace con Guillermo

Dori stronca le speranze di Felipe e gli dice che lascerà Acacias. Abello si dice pronto a fare un’offerta per il brevetto del manico pulitore. Ramon scopre da Fidel che l’imminente attentato è stato sventato grazie alle informazioni estorte al giovane prigioniero, ma non riesce a gioirne perché è tormentato dai rimorsi. Rodrigo dice a David che preferisce rinunciare a Valeria piuttosto che saperla infelice, gli dà il proprio beneplacito e lo esorta a lasciare Acacias con lei il prima possibile, perché Aurelio lo vuole morto.

Genoveva scopre che una sua zia, in punto di morte, ha rivelato un’informazione che la riguarda e che doveva rimanere segreta; in seguito, dopo un duro e umiliante confronto per strada con Felipe, la donna rientra in casa visibilmente scossa e sembra intenzionata ad assumere dei sonniferi, mentre la si vede osservare la fotografia di un bebè.

Le sorelle Rubio ricevono una generosa offerta per l’acquisto del brevetto, ma si montano la testa e la rifiutano, pretendendo ancora più soldi. Felipe, ormai rassegnato, dà la liquidazione a Dori e chiede a Ignacio di trovare una sostituta. Rodrigo informa David che ha deciso di lasciargli campo libero con Valeria e gli consegna una lettera per lei, nella quale dà la benedizione al loro amore e annuncia che se ne andrà dalla Spagna; subito dopo, però, l’uomo va da Aurelio e si dice pronto ad accettare la proposta di collaborazione, a patto che Quesada tolga di mezzo David. Genoveva ingerisce un’intera boccetta di tranquillanti e perde i sensi; quando Marcelo la trova, ore dopo, la situazione è disperata e Ignacio lotta contro il tempo per evitare il peggio.

Ignacio riesce a salvare Genoveva e Marcelo si incarica di comunicare l’accaduto ad Aurelio, il quale prende molto male la notizia e appena può attacca la moglie. David è convinto che Rodrigo voglia uccidere Aurelio e confida i suoi sospetti a Valeria. Quando poi il chimico si presenta dai due per esortarli a partire quanto prima, sembra confermare i sospetti di David.