Una Vita: cosa nasconde Luzdivina? Anticipazioni

Spoiler Una vita: chi è Higinio? L’ultimo segreto di Luzdivina

Prima della chiusura di tutte le storyline di Una Vita, i telespettatori avranno anche modo di assistere ad un ultimo segreto che avrà per protagonista Luzdivina Suarez (Noelia Marlò), la cuoca di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Una Vita, news: Marcelo vuole licenziarsi ma Luzdivina…

La storyline comincerà a delinearsi in seguito alla presunta morte di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), che avverrà presumibilmente in un incendio che scoppierà all’interno del suo laboratorio. Si tratta dell’incendio da cui il “darkman” stava cercando di scappare per non inalare il gas tossico sprigionato al fine di ucciderlo da Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), per ordine di Genoveva.

A quel punto, dato il decesso del suo signore, il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) penserà che non sia opportuno restare al servizio di Genoveva ad Acacias. Una decisione che prenderà perché, a suo dire, non sarà riuscito a proteggere né Aurelio e né il bambino che la Salmeron portava in grembo. Tuttavia, la Salmeron non vorrà saperne di rinunciare ai servizi di Marcelo e chiederà a Luzdivina di fare il possibile per convincerlo a restare…

Una Vita, trame: Luzdivina convince Marcelo a restare!

L’intuizione di Genoveva sarà quella giusta: Luzdivina riuscirà a far breccia nel cuore di Marcelo, che deciderà di restare quando la cuoca gli ricorderà che, diversi mesi prima, ha voluto assumerla perché molto simile alla defunta nipote Sara.

A quel punto, dato che non avrà nessun parente da cui andare, Marcelo ritornerà sui suoi passi e comunicherà a Genoveva che intende restare al suo servizio. La cattivona accetterà di buon grado la decisione del maggiordomo, che così continuerà a gravitare attorno a Luzdivina. Ciò gli darà modo di scoprire che la donna ha ricevuto diverse missive dal misterioso Higinio…

Una Vita, spoiler: che cosa nasconde Luzdivina?

Stranito dal fatto, visto che non avrà mai sentito menzionare l’uomo, Marcelo si farà quindi coraggio e domanderà a Luzdivina chi è Higinio. La cuoca sceglierà però di non rispondere a tale domanda e si farà scura in volto: un particolare che spingerà Marcelo a seguirla quando apprenderà che si sta per recare ad un appuntamento per incontrare Higinio. Che cosa scoprirà il maggiordomo?