Una vita, anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 26 settembre a sabato 1° ottobre 2022:

Tramite delle foto, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo al giornalista di vendicarsi rivelando gli altarini di Quesada. Ignacio, rimasto solo in casa, dà appuntamento all’amante per l’indomani. In quartiere arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta sgarbatamente le sorelle Rubio, in difesa delle quali interviene Pascual.

Aurelio e Genoveva accolgono gli invitati all’inaugurazione dei laboratori. Rodrigo viene rilasciato da Aurelio e, quando torna da Valeria, la sorprende mentre bacia David. Hortensia e Rosina ringraziano Pascual per averle difese da Lopez Aldana. Guillermo si confida con Liberto, che decide di aiutarlo, incontrando Claudia. La giovane confessa a Liberto di non essere innamorata di Guillermo, e di averlo baciato perché un tale Angel le ha offerto una lauta somma come ricompensa.

Una vita, spoiler: Azucena fa pace con Guillermo

Azucena, nascosta in un angolo, ascolta la confessione di Claudia e si riappacifica con Guillermo. Felipe sospetta che Dori gli nasconda qualcosa e chiede spiegazioni per la reazione poco entusiasta di lei all’annuncio del loro fidanzamento. La donna nega tutto, ma poco dopo riceve una lettera e la nasconde a Felipe, che però se ne accorge.

Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviene. I due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Quando Rodrigo si riprende e Valeria esce a comprare qualcosa da mangiare, l’uomo curiosa in casa e scopre la lettera in cui Valeria gli confessava di essersi innamorata di un altro. Felipe chiede spiegazioni a Dori sulla lettera ricevuta, ma lei reagisce infastidita perché si sente controllata.

Ramon scopre che la polizia ha catturato un anarchico molto giovane e si sente in colpa vedendo i modi utilizzati per farlo parlare. Josè Miguel scopre Ignacio mentre parla al telefono nel cuore della notte e gli chiede spiegazioni. Pascual vede Guillermo e Azucena baciarsi e rimprovera duramente il figlio.

Dopo aver confessato a Lolita la verità sul suo matrimonio di facciata con David, Valeria chiede a Rodrigo una seconda possibilità e il marito accetta con entusiasmo. Aurelio intanto intima a David di dimenticarsi di Valeria e di andarsene da Acacias, o la pagherà cara. Si scopre inoltre che Bautista è corrotto e ha passato a Quesada informazioni compromettenti sul coinvolgimento di Ramon nella morte di Fausto. Hortensia decide di autorizzare Azucena a uscire con Guillermo, nella speranza che la ragazza si stufi presto di lui e metta fine alla frequentazione; quando però Guillermo chiede a Pascual di accompagnarlo a formalizzare il corteggiamento, questi rifiuta categoricamente.

Alla pensione, nel bel mezzo di una discussione politica davanti a un caffè, Quesada chiama per rintracciare Ramon e chiedergli di incontrarlo in privato. Genoveva rende finalmente pubblica la sua gravidanza davanti alle signore. Con la complicità di Josè Miguel, Ramon dice una menzogna a Lolita sulla destinazione del suo denaro: lo presterà a Josè Miguel per saldare i suoi debiti di gioco. Dori annuncia a Felipe di volersi prendere una pausa dalla relazione.