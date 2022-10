Beautiful, anticipazioni 15 ottobre 2022: Quinn gela Carter, “Eric mi perdona!”

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 15 ottobre 2022

Quinn (Rena Sofer) è colta di sorpresa dal desiderio di Eric (John McCook) di salvare il loro matrimonio: lo stilista si assume la sua parte di responsabilità e vuole che la moglie torni a casa. A quel punto la Fuller torna da Carter (Lawrence Saint-Victor) – che è invece pronto ad iniziare insieme una nuova vita alla luce del sole – e gli rivela l’inaspettata offerta di perdono da parte di Eric.

Finn (Tanner Novlan) trova in Paris (Diamond White) la confidente idonea: anche la Buckingham ha un genitore criminale al quale non riesce a voltare le spalle, nonostante tutti lo odino. Finn, così, le rivela del messaggio di Sheila (Kimberlin Brown) a cui ha risposto e le chiede di non dirlo a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Steffy e Ridge (Thorsten Kaye) si confrontano su come gestire la situazione con Sheila, pensando di rivolgersi anche a guardie di sicurezza private. Steffy è certa che Finn abbia capito che dalla Carter è bene tenersi lontani.