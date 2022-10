Beautiful, anticipazioni 22 ottobre 2022: Sheila ricatta Jack e lui deve sottostare!

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 22 ottobre 2022

Finn e Steffy si godono una notte d’amore, sebbene l’ombra di Sheila sia sempre presente. Anche Brooke ricorre alla seduzione per distrarre Ridge dai problemi che la Carter potrebbe causare. Intanto Sheila ricatta Jack Finnegan: manterrà il suo segreto a patto che lui le faccia incontrare Finn e Hayes un’ultima volta. Sheila promette che, poi, sparirà dalle loro vite. Jack è tormentato dalla possibile reazione di Li e Finn di fronte alla verità: il figlio è nato da una sua relazione extraconiugale con Sheila. Per questo si appresta ad assecondare la richiesta di Sheila. Il momento è propizio in quanto Steffy deve allontanarsi per un breve viaggio di lavoro a San Francisco. Eric decide di rivelare a Quinn il perché non abbia dormito nel loro letto.