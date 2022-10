Beautiful, anticipazioni 28 ottobre 2022: Steffy caccia Sheila

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 28 ottobre 2022

Visto che il viaggio di lavoro a San Francisco è stato rimandato, Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) si godono un momento di coppia. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è decisa a non concedere a Sheila (Kimberlin Brown) il beneficio del dubbio: al contrario di Jack (Ted King) e Finn (Tanner Novlan), lei sa come è fatta. Steffy la accusa di aver cercato Finn solo nel momento in cui è entrato nella famiglia Forrester, segno che è solo un piano per insinuarsi nuovamente nelle loro vite. Steffy caccia dunque la Carter, arrivando a schiaffeggiarla…