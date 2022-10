Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 14 ottobre 2022: Matilde fa una brutta scoperta…

Anticipazioni puntata 25 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 14 ottobre 2022

Irene (Francesca Del Fa) invita Flora (Lucrezia Massari) a rivalutare i bozzetti di Maria (Chiara Russo). Clara (Elvira Camarrone) è rimasta senza posto per dormire, visto che ha avuto problemi con la perpetua della canonica. Irene non vuole che Clara venga ad abitare in casa sua. Maria riceve una telefonata dalla Sicilia da parte del padre e ne rimane sconvolta.

Gloria (Lara Komar), titubante, ha accettato l’invito a cena di Veronica (Valentina Bartolo). A fine cena, dopo aver passato una serata serena e piacevole, arriva una telefonata che mette a rischio la felicità di Veronica riguardo al matrimonio con Ezio (Massimo Poggio). Matilde (Chiara Baschetti) scopre che Vittorio (Alessandro Tersigni) ha utilizzato una frase di una sua lettera privata per lo slogan di una campagna pubblicitaria e si arrabbia molto.