Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 20 ottobre 2022: Vittorio, lettera di scuse a Matilde

Anticipazioni puntata 29 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 20 ottobre 2022

Salvo (Emanuel Caserio) si sente sopraffatto dal lavoro in Caffetteria visto che Marcello (Pietro Masotti) spesso è assente per i suoi impegni professionali. Maria (Chiara Russo) disegnerà l’abito della baronessina Foppa anche se ciò infastidisce un po’ Flora (Lucrezia Massari). Clara (Elvira Camarrone) non dice nulla alle amiche sul suo rientro in paese ma, appena Irene (Francesca Del Fa) lo scopre, compie un gesto imprevedibile.

Stefania (Grace Ambrose) chiede l’aiuto di Marco (Moisè Curia) affinché il giornalista non faccia trapelare la notizia della relazione di Ezio (Massimo Poggio) con Veronica (Valentina Bartolo). Vittorio (Alessandro Tersigni) ha scritto una lettera di scuse a Matilde (Chiara Baschetti) e la donna nel leggerla ne rimane molto colpita.