Il paradiso delle signore, anticipazioni 27 ottobre 2022: Veronica aggredita e accusata!

Anticipazioni puntata 34 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 27 ottobre 2022

Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi) partono per il paese di Anna (Giulia Vecchio) per scoprire cosa stia succedendo. I due scoprono che la Imbriani ha mentito sulla sua partenza in America. Maria (Chiara Russo) ottiene una proposta di lavoro dai Baroni Foppa su spinta di Umberto (Roberto Farnesi), che in questo modo può allontanare la siciliana da Flora (Lucrezia Massari).

La capo commessa del Paradiso delle Signore chiede alle Veneri di proteggere Gemma (Gaia Bavaro) dalle interviste indesiderate dei giornalisti. La situazione tuttavia si aggrava quando un gruppo di donne bigotte aggredisce Veronica (Valentina Bartolo), accusandola di essere la concubina di Ezio (Massimo Poggio). Armando e Marcello sanno che Anna sta per rientrare a Milano ma decidono per il momento di non dire nulla a Salvatore (Emanuel Caserio) su ciò che hanno scoperto.