Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 4 ottobre 2022: Adelaide aiuterà Marcello

Anticipazioni puntata 17 Il paradiso delle signore 7 di martedì 4 ottobre 2022

Adelaide (Vanessa Gravina) accetta la richiesta di Matilde (Chiara Baschetti) nell’avere carta bianca sulla gestione del Paradiso, in cambio della promessa di boicottare Flora (Lucrezia Massari) in ogni modo. Gemma (Gaia Bavaro) chiede aiuto a Stefania (Grace Ambrose) per non far dimenticare ad Ezio (Massimo Poggio) l’anniversario con Veronica (Valentina Bartolo).

Salvatore (Emanuel Caserio) deve gareggiare alla serata di twist per vincere il premio per Anna (Giulia Vecchio). ma Irene (Francesca Del Fa) propone Elvira (Clara Danese) come sostituta di coppia a causa dell’infortunio avvenuto in precedenza. Adelaide accetta di aiutare Marcello (Pietro Masotti) nei suoi progetti e nella sua scalata sociale. Flora e Umberto (Roberto Farnesi) temono che Matilde possa rovinare la gestione del Paradiso, ma intanto la donna ha come obiettivo quello di conquistare la fiducia di Vittorio (Alessandro Tersigni).