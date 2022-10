Il paradiso delle signore 7: chi è davvero Vito Lamantia? Anticipazioni

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle Signore abbiamo visto che Vito Lamantia (Elia Tedesco) è rimasto abbagliato da Maria (Chiara Russo), anche se lei sembra non essersi accorta di niente perché troppo presa dal suo lavoro. Ma siamo sicuri che il galante contabile non fosse a conoscenza dell’esistenza di Maria prima di arrivare a Milano?

Nelle prossime puntate i due conterranei interagiranno spesso, complice la presenza del giovane siciliano ora in pianta stabile al grande magazzino: quando Maria non saprà se accettare o meno un prestigioso lavoro in Costa Azzurra, sarà proprio Vito a darle una risposta inattesa. E sempre Lamantia sarà poi l’uomo giusto al momento giusto quando Flora (Lucrezia Massari) umilierà la stilista siciliana: il nuovo arrivato sarà pronto a consolarla in questo momento lavorativo così delicato per lei.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Armando fa una “strana” scoperta su Vito e…

Nel frattempo Armando (Pietro Genuardi) capirà qualcosa su Vito che lo farà preoccupare: nel portafoglio del contabile scoprirà involontariamente una foto di Maria e gli chiederà delle spiegazioni. Sarà allora che il contabile del Paradiso confesserà il suo amore per la giovane siciliana, rivelando anche quando e dove è nato. Scopriremo che il ragazzo è proprio di Partanna, il paese natale di Maria!

È dunque Vito il ragazzo siciliano che si è proposto al padre di Maria per sposarla con un matrimonio combinato, matrimonio dal quale la giovane vuole assolutamente fuggire? Riuscirà nel suo intento di far innamorare Maria di lui nonostante la determinazione della ragazza nel rifiutare di piegarsi alle regole della cultura dalla quale proviene? Lo scopriremo nei prossimi mesi…