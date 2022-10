Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 31 ottobre al 4 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre 2022

Anna racconta a Salvo l’incredibile verità su Quinto: il marito, considerato disperso in mare, era prigioniero in un carcere del Sud America, ma lei lo ha scoperto solo da poco e ha inscenato la storia dell’operazione della madre per andare a salvarlo. Matilde propone a Vittorio di lanciare dei prodotti di lingerie in vendita al Paradiso. Ezio confida a Gloria di essere andato via di casa per stare in una pensione onde evitare una denuncia per concubinaggio. Flora umilia Maria, che viene consolata da Vito. La stilista, poi, racconta a Umberto l’attacco subito da Adelaide e Guarnieri decide di agire per risolvere la situazione una volta per tutte. Intanto, Anna e Salvo sembra si stiano riavvicinando.

Matilde e Adelaide hanno idee diverse su come comportarsi con Flora. Nonostante i segnali di riavvicinamento, Salvo è in ansia per la sua storia con Anna ora che è tornato Quinto, il vero padre della piccola Irene e Caterina non fa che acuire le sue preoccupazioni. Per promuovere i nuovi corsetti, Vittorio e Matilde vogliono organizzare una serata di gala ispirata al film Il Gattopardo: dopo la proiezione al cinema, infatti, al Paradiso si terrà un ballo e le veneri dovranno prendere lezioni di valzer. All’invito di Vittorio di danzare con lui quella sera, Matilde rifiuta e Conti non capisce l’atteggiamento sfuggevole della Frigerio. Armando scopre qualcosa su Vito che lo fa preoccupare. Umberto, intanto, pensa di colpire Marco, mettendo in dubbio la liceità nel reperire certi documenti da parte del ragazzo per il suo articolo sulla vicenda Vajont, allo scopo di ricattare Adelaide e ottenere le quote del Paradiso.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Maria non sa se accettare il nuovo lavoro

Adelaide prova a nascondere a Matilde il ricatto di Umberto, ma capisce che ha bisogno dell’aiuto della Frigerio. Anna cerca in tutti i modi di rassicurare Salvo, mentre lui ripensa alla piccola Irene che finalmente potrebbe riabbracciare il suo vero padre. Armando chiede spiegazioni a Vito sulla foto di Maria che ha trovato nel suo portafoglio, lui confessa il suo amore per la giovane siciliana e rivela quando e dove è nato. Matilde racconta del suo passato a Vittorio, che ora sa cosa si nasconde dietro al rifiuto della donna di danzare con lui. Anna propone a Salvo di partire insieme per una crociera e lui vuole credere che quel viaggio sistemerà le cose.

Le veneri si preparano per le prove generali del ballo. Il ricatto di Umberto nei confronti della Contessa ha delle conseguenze anche su Matilde, che si appresta a lasciare il Paradiso senza spiegare il vero motivo a Vittorio. Conti, però, si insospettisce dopo aver assistito a uno scontro tra Umberto e Adelaide, mette alle strette Matilde e scopre la verità. Vittorio vuole salvare Marco e, dopo essersi confrontato con Landi, arriva a Villa Guarnieri pronto a risolvere il problema. Intanto una telefonata di Caterina mette Salvo in agitazione e Quinto si presenta a sorpresa in Caffetteria.

L’articolo di Marco sul Vajont viene pubblicato sul Paradiso Market. Umberto deve riconsiderare il suo piano e arriva allo scontro con Vittorio, al quale invece Matilde riserva un ringraziamento speciale. Salvo informa Anna della visita di Quinto che, grazie a lui, può rivedere la figlia. Ma quando il giovane Amato assiste all’incontro fra Anna e Quinto, apre gli occhi e prende una decisione inaspettata. Vito, dopo aver saputo che Maria non parteciperà al ballo per un impegno imprevisto che la costringerà a uscire di casa da sola, la sera, si presenta a sorpresa da lei offrendosi di accompagnarla. Nel frattempo un’elegantissima Matilde entra al Paradiso, allestito per la serata di gala, e trova Vittorio ad accoglierla: i due finalmente danzano.