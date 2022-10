Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Flora contro Maria, inizia la guerra dei bozzetti!

Spoiler Il Paradiso delle Signore: rivalità in arrivo tra Flora e Maria

Da quando Matilde (Chiara Baschetti) lavora al Paradiso delle signore, Flora (Lucrezia Massari) teme la presenza della Frigerio perché immagina che Adelaide (Vanessa Gravina) l’abbia mandata lì per colpire proprio lei. Ma la giovane contessa di Sant’Erasmo in carica non è come quella emerita…

Nelle prossime puntate vedremo in atelier Maria (Chiara Russo), l’altra stilista del Paradiso, cimentarsi nella creazione dei suoi primi bozzetti; Paola (Elisa Cheli) la inciterà a credere in se stessa e, mentre Flora non sembrerà apprezzarli, sarà proprio Matilde a rimanerne colpita e questa sarà solo l’inizio della rivalità tra le due stiliste, entrambe alla ricerca dell’approvazione della Frigerio per mantenere il posto.

Intanto la difficoltà di reperire un particolare tessuto, scelto da Flora per il capo di punta della collezione, rischierà di metterne a repentaglio la produzione. Matilde potrebbe risolvere il problema, ma farlo significherebbe esporsi troppo contro i piani di Adelaide: riuscirà la nostra giovane imprenditrice nell’impresa di salvare la collezione rimanendo nello stesso tempo fedele alla Contessa?

Trame Il paradiso delle signore: la proposta di Matilde a Maria

Comunque sia, Paola arriverà a notare lo scoramento di Maria, che riceverà commenti non entusiastici da Flora sui suoi modelli. Nel momento in cui la Puglisi si sentirà incompresa dalla collega, Paola inciterà Flora a esaminare i bozzetti della stilista siciliana con più attenzione, ma la Gentile la deluderà ancora una volta…

L’occasione di emergere, fortunatamente, arriverà per Maria quando la Baronessina Coppa, socia del circolo, chiederà all’atelier del Paradiso di realizzarle un abito per il debutto in società e Matilde proporrà alla stilista siciliana di disegnarlo. Come reagirà Flora quando scoprirà della proposta della Frigerio a Maria?

C’è da dire che Matilde sarà soddisfatta del lavoro di Maria per il modello che ha disegnato, tanto che aggiungerà che il vestito è stato molto apprezzato dalla baronessina Foppa: Flora dovrà dunque iniziare a preoccuparsi per la sua posizione? Non resta che guardare le prossime puntate del Paradiso per scoprirlo insieme…