Spoiler Il paradiso delle signore: Vittorio e Matilde al lavoro insieme ma…

Dopo l’insediamento al Paradiso delle signore, Matilde (Chiara Baschetti) inizierà effettivamente a lavorare per conto di Adelaide (Vanessa Gravina) ma con la voglia di affermarsi autonomamente come imprenditrice. Se Vittorio (Alessandro Tersigni) pensava di avere vita più semplice con una donna che non fosse la Contessa a condividere la scrivania con lui, si sbagliava perché non mancheranno gli screzi tra i due e vedremo il primo già nelle prossime puntate della fiction daily di Rai 1.

Avrete sicuramente fatto caso al comportamento di Tancredi (Flavio Parenti), che ha utilizzato i soldi dell’assicurazione per ristrutturare il mobilificio Frigerio dopo l’incendio per fare affari con Umberto (Roberto Farnesi) e diventare il nuovo editore del Paradiso Market. In seguito a tutto ciò, Matilde ammetterà con Adelaide di avere bisogno di un cambiamento da parte del marito per tornare da lui; Vittorio, invece, confiderà a Roberto (Filippo Scarafia) i suoi dubbi sulla Frigerio rendendolo sospettoso nei riguardi della donna ma anche ulteriormente affascinato.

Trame Paradiso 7: la rabbia di Matilde contro Vittorio

Nei prossimi episodi, vedremo ancora una volta la narrazione del Paradiso diventare aderente alle reali vicende dell’epoca: il telegiornale riporterà infatti la notizia del crollo di una diga e si tratta della tristemente famosa tragedia del Vajont. Sarà grazie ad un suggerimento di Roberto se Vittorio si candiderà per una campagna di sensibilizzazione (indetta dal Comune di Milano) a favore delle vittime della sciagura. Matilde, intanto, partirà senza lasciare detto quando tornerà.

Come spesso accade quando si cercano le parole e l’idea perfetta, Vittorio non sarà convinto del suo slogan pubblicitario e la pallina da tennis in questo caso non sarà sufficiente, ma – per caso – l’uomo troverà l’intuizione giusta proprio in una lettera scritta da Matilde. Sembra dunque che il direttore del Paradiso troverà a breve una nuova musa!

Conti riceverà infatti la notizia che il suo slogan sarà quello per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont ma, quando Matilde scoprirà che Vittorio ha utilizzato la frase di una sua lettera privata come slogan per la campagna pubblicitaria, andrà su tutte le furie. Riusciranno i due a smettere di farsi la guerra e a trasformare la loro reciproca attrazione in energia creativa sul lavoro? Per scoprirlo non resta che guardare insieme i prossimi episodi.