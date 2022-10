Proprio in questi giorni a Il paradiso delle signore abbiamo assistito all’ingresso di un nuovo personaggio, apparentemente lì per caso ma in realtà ben determinato a ottenere quel che vuole. E non si tratta solo di un lavoro come contabile…

Nulla di particolarmente misterioso, in realtà. È già da mesi che si conosce a tratti il contenuto della nuova storyline: Vito Lamantia (Elia Tedesco) intende “usare” il Paradiso per conquistare una delle ragazze. Il nome della fortunata non è stato rivelato nella sinossi del personaggio ma – operando per esclusione – sin da subito i fan della fiction daily di Rai 1 hanno pensato che potesse trattarsi di Maria Puglisi (Chiara Russo).

Il paradiso delle signore, spoiler: Vito resta estasiato da Maria

Con l’arrivo in onda delle puntate dedicate a questa nuova storyline, si è però capito un particolare in più: prima che Vito irrompesse in scena, abbiamo visto Maria particolarmente in ansia perché, in Sicilia, un pretendente si è presentato dal padre; ebbene, chissà che quel pretendente non possa essere proprio Lamantia, che da poco abbiamo visto impegnato in una strana telefonata con qualcuno che non è stato mostrato…

Comunque sia, Vito vuole conquistare a tutti i costi il cuore di Maria Puglisi e non si fermerà. Per ora, comunque, lo vedremo impegnato soprattutto a rimanere estasiato ogni volta in cui vedrà la sua bella (anche se lei non se ne accorgerà): quando diventerà un po’ più intraprendente?

È presto detto: occhio alla parte finale della prossima settimana: stando alle anticipazioni, potrebbe essere proprio il nuovo giovane volto del Paradiso a fare la differenza quando Maria si troverà nel dubbio di cambiare lavoro oppure no…