Il suo sembrava il piano perfetto… e invece qualcosa andrà storto! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) scoprirà infatti che conquistare il cuore di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) potrebbe rivelarsi più difficile del previsto… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia evita il ricovero

Sono ormai parecchie settimane che Ariane Kalenberg ha messo gli occhi su Robert Saalfeld. E, s all’inizio il suo piano di riuscire a sposare l’albergatore sembrava assolutamente impossibile da realizzare, ora le cose sono decisamente cambiate…

Come sappiamo, grazie ai suoi intrighi la dark lady è infatti riuscita a fare in modo che l’uomo lasciasse la fidanzata Cornelia Holle, convincendolo che quest’ultima sia sua sorella. Non contenta, Ariane ha anche fatto passare la “rivale” per malata di mente, ottenendo un ordine di ricovero forzato. In questo caso, però, le cose non sono andate come sperato dalla Kalenberg…

Grazie all’aiuto di Rosalie (Natalie Alison), Cornelia è infatti riuscita a sfuggire al ricovero e a quel punto Ariane ha dovuto cambiare piano: presentandosi come “salvatrice” della Holle, ha fatto in modo che venisse ritirato l’obbligo di rinchiuderla in una clinica psichiatrica. E ora?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert non torna al Fürstenhof

Ovviamente la speranza della dark lady sarà conquistare la fiducia di Cornelia e, soprattutto, la gratitudine di Robert, a cui sta cercando di avvicinarsi ogni giorno di più. Ebbene, effettivamente sia la Holle che Saalfeld saranno riconoscenti alla Kalenberg per il suo aiuto, ma non nel modo sperato da quest’ultima…

Deciso a favorire in ogni modo la guarigione di Cornelia, Robert deciderà infatti di lasciare il Fürstenhof per non turbare ulteriormente la “sorellastra”. Inutile dire che Ariane non prenderà bene la notizia e proverà a convincere il suo amato a tornare presto in hotel, assicurandogli che la Holle è ormai stabile. La risposta dell’uomo non sarà però quella sperata…

Quando Ariane gli telefonerà, infatti, Robert le dirà chiaramente di non aver nessuna intenzione di tornare a casa fino a quando Cornelia non starà finalmente bene. E a quel punto la Kalenberg capirà che il suo piano è davvero in pericolo…