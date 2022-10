Tempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 29 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 23 a sabato 29 ottobre 2022

Florian e Maja sono sconvolti dalla decisione di Dexter Torrence di appiccare un piccolo incendio nella foresta per il suo film: il rischio di un disastro ecologico è infatti enorme! Tra il guardaboschi e l’attore scoppia dunque un’accesa lite, mettendo la von Thalheim in una situazione difficile…

Michael concede ospitalità a Cornelia, ma prova comunque a convincere quest‘ultima ad andare volontariamente nella clinica psichiatrica. Quando Ariane scopre dove si nasconde la Holle, decide di cambiare strategia e fa a quest’ultima un’offerta molto allettante…

Alfons viene a sapere che Gerry è un grande fan di Dexter Torrence e organizza dunque un incontro tra i due. Il giovane Richter è al settimo cielo, almeno fino a che non scopre che il suo idolo sarà suo rivale nel torneo di golf!

Shirin si rende conto che come animatrice di bambini non guadagnerà mai a sufficienza per potersi permettere l’affitto del salone di bellezza. A quel punto la ragazza decide di chiedere un prestito in banca, ma per farlo ha bisogno del sostegno di Selina.

Ariane fa in modo che Cornelia non debba più essere ricoverata in una clinica psichiatrica, ottenendo così la riconoscenza della rivale. Anche Robert ringrazia la Kalenberg per il suo aiuto e riacquista fiducia nei suoi confronti.

Selina spiega a Shirin che le sue chance di ottenere un credito dalla banca sono molto esigue. Quando Gerry lo scopre, decide di aiutare la sua amata firmando lui stesso il contratto d’affitto per il salone di bellezza. Per poter onorare il contratto, però, il giovane Richter deve prima riuscire a vincere il torneo di golf…

Robert decide di tenere le distanze da Cornelia per permettere a quest’ultima di riprendersi. Ignaro del ruolo giocato da Ariane nel dramma della Holle, l’uomo chiede però proprio alla dark lady di stare vicina alla “sorellastra”!

Florian e Dexter Torrence scoprono di avere entrambi una passione per i parchi naturali, finendo così per riappacificarsi. Poco dopo il guardacaccia comunica a Maja di aver ricevuto un’offerta incredibilmente generosa dall’attore…

Cornelia racconta ai Sonnbichler del generoso aiuto di Ariane. Una volta rimasto solo con la moglie, però, Alfons le confessa di non fidarsi assolutamente della Kalenberg…