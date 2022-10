Tempesta d’amore, anticipazioni dal 30 ottobre al 5 novembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 30 ottobre a sabato 5 novembre 2022

Gerry è convinto di non avere speranze di battere Dexter Torrence nel torneo di golf e decide dunque di rinunciare. In questo modo, però, non potrà più comprare il salone di bellezza per Shirin…

Su richiesta di Dexter Torrence, Maja scatta delle foto per un reportage fotografico sul suo investimento nel parco naturale che vuole realizzare insieme a Florian. Al ritorno dalla foresta, Constanze trova un insetto sul maglione di Maja e decide di prenderlo…

Cornelia e Werner sono molto grati ad Ariane per aver fatto annullare l’ordine di ricovero forzato in una clinica psichiatrica. La Holle inizia dunque a vedere la Kalenberg sotto una luce diversa, mentre Rosalie e Christoph continuano a non fidarsi della dark lady…

Deciso ad aiutare Shirin, Gerry vuole guadagnare il denaro necessario a comprarle il salone di bellezza offrendo servizi di giardinaggio in paese. Per farlo, il ragazzo chiede aiuto a Max, che viene così a sapere del contratto sottoscritto dal fratello con l’aiuto di Erik…

Florian deve sospendere il progetto del parco naturale a causa di una segnalazione anonima alle autorità per la tutela ambientale. A sorpresa, però, Dexter Torrence propone di realizzare il progetto insieme a Maja e Florian negli Stati Uniti!

André e Alfons danno la caccia a un misterioso ladro…

Max convince Gerry ad annullare il contratto di acquisto del salone di bellezza. Il fitness trainer anche contrario al fatto che il fratello partecipi al torneo di golf solo per far colpo Shirin. Vanessa ed Erik, però, vedono nel torneo un’opportunità per Gerry e così Vogt chiede a Shirin di parlare di nuovo con il suo spasimante…

Ariane prova ad avvicinarsi ulteriormente a Cornelia, che però preferisce trascorrere del tempo con Werner. Poco dopo, la Kalenberg riceve una notizia che mette in grave pericolo il suo piano…

Maja riceve una brutta notizia che mette a rischio il suo progetto di vita insieme a Florian…