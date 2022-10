Momenti ad alta tensione sono arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle puntate presto in onda sui nostri teleschermi si scatenerà infatti una vera e propria “caccia al ladro” in quel del Fürstenhof. Una trama che porterà ad un ingresso in scena molto importante… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi in arrivo su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: i Sonnbichler subiscono un furto

In quasi vent’anni a Tempesta d’amore abbiamo assistito a innumerevoli amori nascere e finire. Una coppia, però, è sempre rimasta solidissima: quella formata da Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen).

Simbolo per tutte le coppie – giovani e meno – i due anziani coniugi sono legatissimi e innamorati come il primo giorno e tra non molto si prepareranno a festeggiare un evento molto speciale: l’anniversario di quando si scambiarono le promesse nuziali per la seconda volta.

Per celebrare l’evento, Alfons deciderà dunque di sorprendere la sua amata con un picnic romantico ed un regalo: una preziosa collana a forma di cuore. Peccato solo che il gioiello scomparirà misteriosamente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Caccia al ladro

Disperati, i Sonnbichler si metteranno alla ricerca del ladro ed i loro sospetti si concentreranno inizialmente su niente altri che André (Joachim Lätsch)! Sarà infatti quest’ultimo a ritrovare nel bosco il sacchetto in cui era custodita la preziosa collana e poco importerà se lo chef sosterrà di averlo trovato già vuoto.

Ebbene, alla fine Hildegard riporterà il marito alla ragione e quest’ultimo deciderà di mettersi alla ricerca del ladro proprio insieme ad André. Inizialmente la missione sembrerà destinata a fallire, ma – proprio quando i due uomini staranno per arrendersi – avverrà qualcosa di inaspettato: Ariane (Viola Wedekind) si presenterà in hotel indossando proprio la collana rubata!

A quel punto i Sonnbichler non ci metteranno molto a rintracciare il gioielliere che ha venduto il gioiello alla Kalenberg e a scoprire chi è stato a consegnare il prezioso manufatto al negoziante. E sarà proprio questa scoperta ad aprire le porte all’arrivo di un nuovo importantissimo personaggio destinato ad essere al centro della scena nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore…