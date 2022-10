Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: un ritorno inaspettato

Prima o poi ritornano… specialmente al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rivedremo in scena un personaggio storico della soap destinato a stravolgere la vita della coppia protagonista… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja incontrano uno sconosciuto

Dopo l’euforia per essersi ritrovati, Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) dovranno affrontare un periodo di grande incertezza. Come sappiamo, qualche giorno fa il bel guardacaccia aveva ricevuto l’incredibile proposta di lavorare in un parco naturale negli Stati Uniti. Un’opportunità che purtroppo è poi svanita a causa della temporanea indecisione del ragazzo.

Florian e Maja si focalizzeranno dunque sul presente, in attesa di scoprire cosa il futuro riserverà loro. Un presente che, ovviamente, vedrà sempre la natura come una parte fondamentale della loro vita.

Ebbene sarà proprio durante un’escursione nel bosco che i due innamorati si imbatteranno in una situazione inaspettata: uno sconosciuto accompagnato da un cavallo si preparerà ad appiccare il fuoco tra gli alberi! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Dexter Torrence torna al Fürstenhof

Inutile dire che Florian si scaglierà immediatamente contro il presunto piromane, accusandolo di voler provocare un disastro ecologico. Ma sarà davvero così? Ebbene, la risposta è no! Il presunto criminale, infatti, altri non è che Dexter Torrence (Andreas Beckett), personaggio che i fan di lunga data della soap ricorderanno sicuramente.

Si tratta di un produttore cinematografico americano specializzato in pellicole d’azione. Anni fa questo curioso personaggio comparve improvvisamente al Fürstenhof, dove si trovò ad interagire con alcuni dei principali personaggi della stagione allora in corso. Sarà però soprattutto coi Sonnbichler che resterà in contatto…

Ma cosa spingerà dunque Dexter Torrence a tornare nuovamente a Bichlheim? Inutile dirlo, ancora una volta si tratterà di un film! Il produttore intende infatti girare delle scene d’azione nelle bellissime montagne bavaresi e sarà proprio per una di queste scene che vorrà accendere un falò nel mezzo del bosco.

Il risultato? Come prevedibile, l’uomo finirà per scontrarsi con Florian, che sarà determinato ad impedirgli di mettere in pericolo la sua amata foresta. Con il passare del tempo, però, i due si riappacificheranno, tanto che sarà proprio grazie a Texter Torrence che il giovane Vogt troverà finalmente la sua strada…