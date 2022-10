Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet Fekeli per quanto tempo resterà in scena?

Tra i personaggi positivi di Terra Amara c’è senz’altro Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), “padre putativo” di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), nonché vecchio amore di Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Ma per quanto tempo l’uomo farà parte del cast della telenovela turca? Scopriamolo insieme, visto che anche lui uscirà di scena diverso tempo prima dell’episodio finale…

Terra Amara, spoiler: anche Fekeli morirà

Come capiterà a Hünkar, uccisa da una donna che non è ancora arrivata nelle puntate italiane, anche Fekeli perderà la vita. Ad ucciderlo sarà infatti una siringa avvelenata che farà passare la sua triste fine come un infarto. Un tragico destino che avverrà tempo dopo l’incidente mortale che coinvolgerà il figlioccio Yilmaz, ma che lascerà il segno in diverse storyline della telenovela.

Ma chi si macchierà di tale crimine? Per ora possiamo anticiparvi che tutto quanto sarà collegato all’ingresso di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), un losco uomo che non esiterà a compiere altri atroci delitti nel corso del suo soggiorno a Cukurova. Avremo però senz’altro più tempo per riparlarne in seguito…