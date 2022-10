Nonostante le loro discutibili azioni, che hanno avuto inizio fin dalle prime puntate italiane di Terra Amara, i coniugi Gaffur (Bülent Polat) e Saniye Taşkın (Selin Yeninci) hanno un nobile sogno nel cassetto, quello di diventare genitori.

Si tratta di un vento gioioso a cui, in parte, i due si sono già avvicinati, visto che per un determinato periodo la domestica ha creduto erroneamente di essere incinta. Ma tale desiderio sarà destinato a realizzarsi? Sì, anche se in modo diverso rispetto a come avevano pensato…

Terra Amara, spoiler: Saniye e Gaffur adottano la piccola Üzüm

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso della seconda stagione della telenovela, Gaffur e Saniye entreranno in contatto con la piccola Üzüm (Neva Pekuz), una bellissima bimba che decideranno di adottare, convertendola facendola diventare la loro figlia. Un passaggio fondamentale della storia, dato che darà modo di scoprire dei lati inediti caratteriali dei due coniugi.

Ma per quale ragione Üzüm avrà bisogno di essere adottata? Saremo senz’altro più esaurienti quando l’ingresso della bimba sarà ormai imminente negli episodi trasmessi su Canale 5…