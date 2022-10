Terra Amara, spoiler: il futuro di Şermin

Oltre a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), un altro personaggio – non proprio positivo – sarà presente in tutte le puntate di Terra Amara, che riprenderà su Canale 5, alle 14.10, subito dopo l’epilogo di Una Vita. I telespettatori dovranno infatti “sopportare” per tutta la durata della telenovela la capricciosa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu)…

Possiamo infatti anticiparvi che, nonostante il divorzio dal marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), il quale si rifarà una vita con la pm Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), Şermin continuerà ad essere una presenza ingombrante nella vita dei Yaman. Ad un certo punto, la donna potrà però beneficiare anche della compagnia di una new entry: da Parigi, tornerà infatti a Cukurova la figlia Betül Arcan (İlayda Çevik), che non avrà per niente un carattere docile e vorrà fare carriera nell’azienda di famiglia.

Insomma, il matrimonio di Şermin con Sabahattin fallirà (cosa che la porterà a provare un forte senso di vergogna, visto che cercherà ad ogni costo di restare unita al marito), ma la donna non smetterà di essere al centro di diversi intrighi, almeno finché non arriverà nella cittadina l’erede Betül.

La ragazza sarà un’ottima alleata per la madre oppure la Yaman dovrà guardarsi le spalle anche dal “sangue del suo sangue”? Sicuramente non mancheremo di approfondire questo aspetto quando sarà il momento…