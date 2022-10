Terra Amara anticipazioni: Züleyha in carcere!

Il ritorno di Terra Amara è sempre più vicino e la soap continuerà a regalare ai suoi numerosi telespettatori tantissimi colpi di scena; uno di questi riguarderà la protagonista Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che finirà tra le sbarre. Vediamo dunque cosa succederà nelle prossime puntate italiane…

Terra Amara, spoiler: ecco perché Züleyha verrà arrestata

La causa dell’arresto di Züleyha sarà, come facilmente prevedibile, il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), che – accecato dalla gelosia – si macchierà di una grave colpa ai danni della povera consorte. Stanca di subire, perché in fondo non avrà ancora dimenticato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), la donna andrà dunque nella tenuta Yaman armata di pistola e, al termine di un confronto piuttosto acceso, sparerà a Demir!

Anche se l’uomo si riprenderà in tempi brevi, per Züleyha si apriranno le porte del carcere, dove troverà un personaggio – ancora inedito in Italia – che cercherà addirittura di ucciderla. Di chi si tratterà? E, soprattutto, quanto tempo dovrà aspettare la Altun prima di ritornare in libertà?

Per avere la risposta a queste domande bisognerà attendere i nostri prossimi post sull’argomento, visto che ci ritorneremo appena le puntate in oggetto staranno per andare in onda…