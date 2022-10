Anticipazioni puntata di Un altro domani di giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2022

Nel passato, Ventura affida ad Angel una valigetta e gli dice di non perderla di vista per nessuna ragione. Nel presente, Julia e Sergio cominciano a organizzare la prima Giornata del Mobile, un’esposizione dei mobili di Julia che ha lo scopo di entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili.