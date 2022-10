Un Altro Domani anticipazioni: Francisco dovrà fare una difficile confessione a Carmen!

Un equivoco di troppo causerà una nuova discussione tra Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Fortunatamente, la situazione verrà presto risolta da Francisco (Sebastian Haro), anche se genererà una serie di eventi incontrollabili…

Un Altro Domani, news: Victor salva Francisco da una rissa

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Francisco andrà al Rio Club e, dopo essersi ubriacato, giocherà a carte con due uomini al servizio di Ventura (Iago Garcia). A quel punto, prima che tutto degeneri, il proprietario del locale metterà sull’avviso Victor, che si precipiterà sul posto per evitare il peggio. Costernato per quanto successo, il Villanueva Senior chiederà al “genero” di mantenere il completo riserbo su tutta la faccenda con Carmen.

Un patto che Victor manterrà anche quando, per via dei pettegolezzi di Linda Grisel (Esperanza Guardado), Carmen crederà erroneamente che sia stato lui a scontrarsi nel club di Rio Muni dopo aver perso una partita con i brutti ceffi. Dì lì a poco seguirà un forte litigio con il fidanzato, ma poi tutto verrà risolto…

Un Altro Domani, spoiler: Francisco racconta tutta la verità a Carmen

Eh sì: appena Carmen gli confesserà ciò che è successo con Victor, Francisco non se la sentirà di continuare a mentire alla figlia è le svelerà che, in realtà, è stato lui ad ubriacarsi e a perdere tanti soldi, per l’ennesima volta, a causa del gioco d’azzardo. Parole che manderanno in confusione la Villanueva, che rimprovererà il padre per essere ricaduto nel suo vizio.

Fatto sta che, in seguito a questo dialogo, nel quale Francisco la spronerà a non fare parola con Patricia Godoy (Silvia Acosta) della questione, Carmen non saprà come uscire dalla spinosa situazione venutasi a creare, tant’è che farà sapere al padre di non sapere come si comporterà a riguardo nelle ore successive.

Un Altro Domani, trame: Carmen parla a Patricia del problema di Francisco

Proprio per questo, Carmen non riuscirà a tacere a lungo con Patricia, che risponderà proponendo alla “figliastra” di far ricoverare Francisco in una struttura adeguata in grado di debellare per sempre il suo problema. Tuttavia Carmen non se la sentirà di procedere in tale maniera e dirà a Patricia che sarà lei a preoccuparsi delle necessità del suo papà, promettendole di farlo smettere di giocare una volta per tutte.

Ma Carmen sarà effettivamente in grado di mantenere fede alla parola data alla Godoy… oppure sorgeranno presto dei nuovi inghippi?