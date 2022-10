Un Altro Domani anticipazioni: Julia incontra Linda, ma com’è possibile?

Se c’è un rimpianto che Julia Maria Infante (Laura Ledesma) è quello di non aver mai potuto conoscere la nonna Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Un desiderio, del tutto irrealizzabile, che emergerà prepotentemente nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, quando la ragazza si troverà inaspettatamente catapultata all’improvviso nella colonia di Rio Muni e farà la “conoscenza” di Linda Grisel (Esperanza Guardado). Ma come sarà mai possibile tutto ciò?

Un Altro Domani, spoiler: Julia “arriva” in Guinea!

Possiamo anticiparvi che, tra una scena e l’altra, i telespettatori vedranno Julia nella piazza principale di Rio Muni agghindata come una cittadina del 1950. Decisamente elettrizzata, la Infante comincerà a vagare per quei luoghi e, appena arriverà nei pressi della libreria, si complimenterà con Ines Acevedo (Barbara Oteiza) per la sua mise elegante.

Lo sguardo di Julia si concentrerà però immediatamente su una ragazza dolce e comprensiva, visto che capirà subito che la persona che ha di fronte è Linda. Non a caso, si fermerà subito a parlare con lei…

Un Altro Domani, trame: Julia chiede a Linda di poter vedere Carmen!

Eh sì: dopo aver asserito di essere un’amica di Carmen che proviene dalla Spagna, Julia domanderà proprio a Linda di poter conoscere la strada dove incontrarla. Tuttavia, dato che sarà abbastanza stranita dal suo modo di fare, in primis perché non ricorderà di averla vista ad una festa come invece la Infante le avrà comunicato, la Grisel tergiverserà sulla questione e le dirà che per vedere la Villanueva dovrà soltanto attendere qualche minuto, visto che è solita recarsi nella via della colonia proprio a quell’ora.

Parole che corrisponderanno alla verità, dato che Carmen farà la sua apparizione. Anche se, proprio quando Julia starà per toccarla chiamandola nonna, accadrà l’impensabile… o forse quello che avete già capito!

Un Altro Domani, news: ecco cosa è successo davvero

Julia non potrà toccare Carmen perché la sua presenza in Guinea era dovuta semplicemente ad un sogno! Insomma, niente di strabiliante, ma tutto frutto dell’immaginazione della nostra protagonista, sempre più presa dai dubbi circa la sua relazione con Sergio Cuevas (Miguel Brocca) e in cerca di una risposta per capire se debba troncare oppure no il rapporto con lui, del quale non si sente più innamorata anche per via della sua attrazione per Tirso Noguera (Oliver Ruano).

Un escamotage narrativo che consentirà a chi segue la soap di vedere Julia in un’epoca differente rispetto ai giorni nostri, dove invece lei si muove di puntata in puntata. Prima o poi accadrà lo stesso a Carmen? Chissà…