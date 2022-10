Spoiler Un altro domani: Dani, una confessione meno facile del previsto

Chi sarà la seconda persona, dopo Julia Maria Infante (Laura Ledesma), a scoprire che Maria Naranjo (Kenai White) è in realtà Dani, un ragazzo trans? Per avere la risposta a questa domanda, bisognerà osservare con attenzione quello che succederà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, quando il giovane sentirà il bisogno di portare maggiormente alla luce il suo segreto per vivere appieno la sua vita e non nascondersi più.

Un Altro Domani, news: Dani inizia ad andare in un consultorio

La svolta nella storyline si avrà quando Dani riuscirà ad affrontare apertamente il suo problema e si recherà alle riunioni del consultorio per ragazzi trans diretto dall’amico Rio, un ragazzo che ha affrontato la sua stessa problematica. Anche se deciderà di non prendere più parte agli incontri nell’associazione, Dani sentirà il bisogno di non nascondersi ulteriormente e, durante un dialogo con Julia, dirà che sta cercando una persona con la quale non ha troppa confidenza per essere finalmente se stesso.

La scelta del Naranjo ricadrà dunque su Erik Noguera (Alex Mola), il nipote di Tirso (Oliver Ruano), con il quale sarà riuscito ad instaurare un buon rapporto nonostante la gelosia iniziale provata per via della sua vicinanza con Cloe (Gloria Ortega). Tuttavia, portare a termine la confessione sarà più difficile del previsto…

Un Altro Domani, spoiler: Dani vuole confessare a Erik la sua vera identità ma…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, proprio nel giorno prefissato per la confessione, Dani si troverà ad assistere ad una discussione tra i “fidanzatini” Erik e Cloe, durante la quale il primo recriminerà alla ragazza di avere parlato senza il suo consenso con la madre Olga (Monica Miranda). Un litigio, come immaginerete, che si verrà a creare per via del difficile rapporto tra la donna e il figlio.

Fatto sta che, pur essendo arrivato per primo nell’hotel per parlare con Erik, Dani rinuncerà alla sua confessione. Anche perché arriverà ad una consapevolezza che racconterà per prima a Julia…

Un Altro Domani, trame: Dani confesserà tutto ad Elena?

Dati i mille intoppi sorti, Dani comprenderà che l’unica persona a cui deve svelare la verità è la madre Elena Prieto (Aida de la Cruz). Una scelta che verrà appoggiata anche dalla Infante, certa del fatto che l’amica saprà confortare il figlio e lo aiuterà ad affrontare la sua difficile situazione per essere finalmente libero.

Ma, nonostante i buoni propositi, Dani riuscirà davvero a parlare con Elena o si farà prendere dal panico? E, soprattutto, la Prieto accoglierà la verità con gioia o resterà profondamente destabilizzata?