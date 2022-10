Un posto al sole salta il 13 ottobre, ecco perché e quando sarà recuperato

Un posto al sole non va in onda giovedì 13 ottobre 2022

Stasera (giovedì 13 ottobre) Un posto al sole non sarà trasmesso per via della concomitanza con un importante avvenimento sportivo. Rai 3 infatti trasmetterà l’incontro di pallavolo Italia – Brasile, semifinale del Mondiale Femminile 2022.

Quando verrà recuperata la puntata saltata? Immediatamente! Domani, venerdì 14 ottobre, a partire dalle 20.50 circa assisteremo a un doppio appuntamento di Upas della durata di un’ora, che conterrà gli episodi 6.044 e 6.045.

Sarà una puntata piuttosto importante, perché assisteremo all’incubo in cui cadrà Marina Giordano (Nina Soldano): l’imprenditrice, improvvisamente, non darà più notizie di sé e questo accadrà dopo una violenta discussione. Visti i colpi di scena delle ultime puntate, non è difficile capire sin da ora cosa sta per succedere alla nostra Marina…

Non solo: assisteremo anche al deterioramento dei rapporti tra Manuela e Micaela (Gina Amarante), il tutto sotto gli occhi di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) che non sapranno che fare!