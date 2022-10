Un posto al sole, anticipazioni 1° novembre 2022: Ferri si ricrede su Marina?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 1° novembre 2022

Martedì 1° novembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un passo falso, una nuova consapevolezza e una presa di coscienza.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Intenzionata a portare a termine la sua missione, Lia Longhi (Giuliana Vigogna) correrà dei rischi che potrebbero rivelarsi fatali. Nonostante i suoi sospetti, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) potrebbe doversi ricredere su Marina (Nina Soldano) e sulla causa per la quale lei è sparita. Complice Halloween, Guido (Germano Bellavia), Silvia (Luisa Amatucci) e Mariella (Antonella Prisco) capiscono che il modo migliore per non ricevere brutte sorprese sia evitare le sorprese!