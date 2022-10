Un posto al sole, anticipazioni 11 ottobre 2022: Viola, decisione finale?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 11 ottobre 2022

Martedì 11 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una vendetta che prosegue e una decisione che potrebbe provocare conseguenze nefaste…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Così come Eugenio (Paolo Romano), pure Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) pensano che per Viola (Ilenia Lazzarin) sia meglio avere a disposizione la scorta; lei, dal canto suo, prenderà una decisione in merito ma ciò potrebbe anche costituire il colpo di grazia per il suo matrimonio con Nicotera. L’avvelenatore di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) non ha abbandonato i suoi folli propositi e così lo scopriamo ancora intento a proseguire il piano di vendetta…