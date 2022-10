Un posto al sole, anticipazioni 25 ottobre 2022: Manuela cerca un chiarimento con Niko

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 25 ottobre 2022

Martedì 25 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo sempre più fuori di testa e una scoperta importante…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

La personalità di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) continuerà a sorprenderci in negativo, visto che noteremo in lui tratti sempre più folli! Intanto, turbata e ferita dal fatto che Niko Poggi (Luca Turco) è sempre più freddo con lei, Manuela (Gina Amarante) cerca un chiarimento a tutti i costi e in questo modo scopre perché il giovane avvocato la sta tenendo sempre così a distanza.