Un posto al sole, anticipazioni 6 ottobre 2022: Jimmy cerca aiuto per il papà e…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 6 ottobre 2022

Giovedì 6 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una richiesta di aiuto e un discorso “scomodo” che verrà ascoltato dal diretto interessato…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Jimmy (Gennaro De Simone) cerca aiuto per suo padre Niko (Luca Turco) e, così facendo, si imbatte in una persona inattesa. Speranza (Maria Sole Di Maio) parla con la zia Mariella (Antonella Prisco) riguardo al carattere troppo remissivo di Samuel (Samuele Cavallo); a quel punto la Altieri senior parla alla ragazza delle similitudini con Guido (Germano Bellavia), non sapendo di essere ascoltata proprio dal Del Bue…